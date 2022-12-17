Стоит копейки, но настоящая ли? Обман с красной икрой раскроет одно слово на упаковке

Вряд ли какая-то российская семья откажется в Новый год от бутербродов с красной икрой – деликатес давно стал символом застолья и любимым семейным лакомством. Но на прилавках магазинов сегодня легко потеряться. А еще и разные ценники, подчас копеечные, сбивают с толку.

В супермаркетах были замечены банки с красной икрой по цене всего за 150-170 рублей, сообщает сайт «Царьград». Продавцы заверяют – настоящая. Однако, на фоне других аналогов стоимостью 400-500 рублей сия щедрота выглядит подозрительной, и неспроста. Потому что дешевый продукт – не совсем натуральный.

Обман вскрыть очень просто – достаточно найти одно слово на упаковке. Если вы увидите слово «структурированный», знайте, что это вторичный рыбный продукт. И потому такой дешевый.

Дело в том, что во время транспортировки неизбежно часть икры портится, лопаясь и превращаясь в однородную массу. Чтобы ее не выкидывать, на заводах придумали способ, превращающий жижу обратно в икринки: добавляют красители, восстанавливают из желатина оболочку, капсулируют. И порой ее не отличить от настоящей по вкусу. Но, согласитесь, не то?