Пенсионного фонда больше не будет: что изменится для россиян

С нового года в России появится новое ведомство – Социальный фонд. Организация придет на смену двум фондам России – Пенсионному и Соцстрахования. Россияне забеспокоились: что теперь будет с пенсиями, пенсионерами и другими пособиями, которые назначало ведомство. И куда теперь обращаться за назначением выплат.

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В самом Пенсионном фонде уверяют: на клиентах и будущих пенсионерах реорганизация структур никак не отразится. Обращаться люди по-прежнему смогут в те клиентские службы, к которым привыкли: обслуживать посетителей по вопросам пенсионного и социального законодательства ведомство продолжит по старым адресам.

Кроме того, переоформлять документы не нужно, обращаться с новыми заявлениями в ведомство с 1 января 2023 года не нужно – все остается в силе, реквизиты прежние. Для граждан лишь расширится возможность в одном месте получать сразу несколько услуг - по принципу «единого окна», как в МФЦ, сообщает сайт «Царьград»