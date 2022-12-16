«Временно изменим схему движения»: московское метро закроют в праздники

Стало известно, что со второго января 2023 года московское метро изменит маршрут некоторых поездов.
Речь идет о перемещениях транспорта по Кольцевой линии метро. Такое решение было принято для обновления инфраструктуры. Такие меры помогут обезопасить движение поездов.
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«С 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов», — заявили в Департаменте московского транспорта.
«2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. 5–7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», — рассказали представители Департамента московского транспорта в своем телеграм-канале.
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