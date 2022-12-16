«Временно изменим схему движения»: московское метро закроют в праздники

Стало известно, что со второго января 2023 года московское метро изменит маршрут некоторых поездов.

Речь идет о перемещениях транспорта по Кольцевой линии метро. Такое решение было принято для обновления инфраструктуры. Такие меры помогут обезопасить движение поездов.

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