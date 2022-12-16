Лучшим новогодним подарком для женщин будет отпуск, для мужчин — деньги

Дед Мороз

Вы Деда Мороза в гроб загоните своими хотелками... Фото: Global Look Press

Таковы результаты опроса россиян.

О каких подарках на Новый год мечтаю россияне больше всего? Такой опрос провели в начале декабря 2022-го среди 1600 взрослых, экономически активных жителей разных городов РФ.

Голоса разделились следующим образом:

  • деньги — 16%;
  • отпуск — 15%;
  • недвижимость — 15%;
  • новый девайс — 8%;
  • автомобиль — 7%;
  • новые наряды и аксессуары — 2%;
  • драгоценности — 1%;
  • домашнее животное — 1%;
  • ремонт — 1%.

«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Кто по-настоящему не разучился верить в чудеса, так это мечтатели, загадывающие в подарок машины и квартиры: авто и недвижимость по новым ценам сегодня может подарить только Дед Мороз!» — говорят сотрудники компании SuperJob, проводившие опрос.

Они также отметили, что в 2020 году самым желанным подарком был автомобиль, а сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020-м, 13% в 2021-м и 15% сейчас.

Читайте также