Лучшим новогодним подарком для женщин будет отпуск, для мужчин — деньги

О каких подарках на Новый год мечтаю россияне больше всего? Такой опрос провели в начале декабря 2022-го среди 1600 взрослых, экономически активных жителей разных городов РФ.
Голоса разделились следующим образом:
- деньги — 16%;
- отпуск — 15%;
- недвижимость — 15%;
- новый девайс — 8%;
- автомобиль — 7%;
- новые наряды и аксессуары — 2%;
- драгоценности — 1%;
- домашнее животное — 1%;
- ремонт — 1%.
«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Кто по-настоящему не разучился верить в чудеса, так это мечтатели, загадывающие в подарок машины и квартиры: авто и недвижимость по новым ценам сегодня может подарить только Дед Мороз!» — говорят сотрудники компании SuperJob, проводившие опрос.
Они также отметили, что в 2020 году самым желанным подарком был автомобиль, а сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020-м, 13% в 2021-м и 15% сейчас.