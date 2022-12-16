Лучшим новогодним подарком для женщин будет отпуск, для мужчин — деньги

«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Кто по-настоящему не разучился верить в чудеса, так это мечтатели, загадывающие в подарок машины и квартиры: авто и недвижимость по новым ценам сегодня может подарить только Дед Мороз!» — говорят сотрудники компании SuperJob, проводившие опрос.