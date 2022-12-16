Журналисты РИАМО стали обладателями награды омбудсмена Подмосковья

Уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с работниками издания РИАМО и вручила премию конкурса «Правовой ликбез».

Лауреатом премии стала Марина Евсюкова, она получила награду за интервью «Омбудсмен Подмосковья — о состоянии тюремной медицины и социализации бывших заключенных».

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Заместителю главного редактора РИАМО Владимиру Мокшину была вручена благодарность за внимание к освещению темы защиты прав человека и правозащитной деятельности. Были отмечены также сотрудники других изданий, сообщает РИАМО.