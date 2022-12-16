Все меняется: в России массово отказываются от евро и долларов

В России меняется спрос на деньги. Этот факт констатировала во время пресс-конференции глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Процесс девалютизации российских банков, запущенный несколько месяцев назад, продолжается и оправдывает себя.

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