Высокий голос, руки и другое: от чего на самом деле сходят с ума мужчины – не грудь

Принято считать, что мужчин больше всего волнуют аппетитные части тела у женщины – грудь, бедра, ягодицы. Однако исследование сексологов показало самые неожиданные результаты. Оказывается, сильная половина человечества млеет совершенно от иного.
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Например, мужчин могут привести в экстаз мелкая сеть морщинок, которые образуются возле глаз во время улыбки женщины. Также им нравятся длинные изящные ручки, поэтому эксперты рекомендуют не стесняться их демонстрировать – подчеркивать запястья, закатывать рукава.
Кроме того, мужчины очаровываются, когда женщина мило потягивается спросонья или намного устав. И просто сходят с ума от высокого женского голоса, подсознательно считая, чо у дамы овуляция (в это время тон повышается).
Источник: womanhit.ru.