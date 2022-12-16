Мир наступит в год Кролика! Стало известно точное предсказание Ванги

Год 2023-й станет годом окончания мировых конфликтов, которые продолжаются с февраля 2022-го. Правда, судьбе Украины и Европы — не позавидуешь.
Как сообщает портал world-daily-news.com со ссылкой на кума Ванги, Сергея Косторного, пророчица предсказала много лет назад те действия, которые мы наблюдаем в настоящий момент на территории Украины. И именно с появлением некоего «кролика» все пройдет. Не трудно догадаться, что речь идет о годе Водного Кролика, то есть 2023 годе.
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«Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!» — говорила Ванга.
В нем же можно прочитать и предсказание о мобилизации в России. Что касается судьбы Европы, то из уст Ванги она выглядит незавидно. По словам прорицательницы, в Европу придут некие чужестранцы и приведут в ужас местных жителей. Они станут править ими далее.