Мир наступит в год Кролика! Стало известно точное предсказание Ванги

Год 2023-й станет годом окончания мировых конфликтов, которые продолжаются с февраля 2022-го. Правда, судьбе Украины и Европы — не позавидуешь.

Как сообщает портал world-daily-news.com со ссылкой на кума Ванги, Сергея Косторного, пророчица предсказала много лет назад те действия, которые мы наблюдаем в настоящий момент на территории Украины. И именно с появлением некоего «кролика» все пройдет. Не трудно догадаться, что речь идет о годе Водного Кролика, то есть 2023 годе.