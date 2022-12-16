Роскачество предупредило об опасности одного из главных продуктов на новогоднем столе — не злоупотреблять

Специалисты Роскачества поделились информацией о том, для кого мандарины могут быть опасны. Этот излюбленный продукт на праздничном столе давно стал символом Нового года. Однако есть те, кому стоит употреблять мандарины с осторожностью.
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Так, эксперты дали понять, что тем, у кого постоянно высокий уровень сахара в крови, нужно быть осторожнее. В цитрусовых, например, в «клементинах» (гибрид апельсина и мандарина), содержится много фруктозы.
В одном апельсине 12 граммов сахара, в «клементине» — семь граммов, а в мандарине — около шести граммов. При этом рекомендуемая норма потребления сахара в сутки для человека — 25–50 граммов.
Кроме того, при чрезмерном употреблении цитрусовых, в частности мандаринов, может проявиться аллергическая реакция. Это происходит из-за того, что в мандаринах содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров и, попадая в желудок, может раздражать слизистую.
По материалам vnimanie.pro.