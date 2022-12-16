Роскачество предупредило об опасности одного из главных продуктов на новогоднем столе — не злоупотреблять

Так, эксперты дали понять, что тем, у кого постоянно высокий уровень сахара в крови, нужно быть осторожнее. В цитрусовых, например, в «клементинах» (гибрид апельсина и мандарина), содержится много фруктозы.

В одном апельсине 12 граммов сахара, в «клементине» — семь граммов, а в мандарине — около шести граммов. При этом рекомендуемая норма потребления сахара в сутки для человека — 25–50 граммов.

Кроме того, при чрезмерном употреблении цитрусовых, в частности мандаринов, может проявиться аллергическая реакция. Это происходит из-за того, что в мандаринах содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров и, попадая в желудок, может раздражать слизистую.

По материалам vnimanie.pro.