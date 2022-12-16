«Чужестранцы придут управлять»: огласили пророчество Ванги, которое вызывает оторопь

Ясновидящая Ванга предсказала судьбу Европы, от которой можно оторопеть – выглядит она незавидно.
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Пророчица убеждена, что европейцами будут править люди из других государств. При этом французы, немцы, англичане будут явно не в восторге от этого, испытывая ужас.
«И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой», - сказала Ванга.
Про Украину она говорила, что все развеется ветром после пороха. При этом упоминала некоего кролика, а это наталкивает на мысль, что предсказание случится в год Водяного Кролика, то есть в следующем году.
Источник: world-daily-news.com.