«Чужестранцы придут управлять»: огласили пророчество Ванги, которое вызывает оторопь

Ясновидящая Ванга предсказала судьбу Европы, от которой можно оторопеть – выглядит она незавидно.

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Пророчица убеждена, что европейцами будут править люди из других государств. При этом французы, немцы, англичане будут явно не в восторге от этого, испытывая ужас.

«И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой», - сказала Ванга.

Про Украину она говорила, что все развеется ветром после пороха. При этом упоминала некоего кролика, а это наталкивает на мысль, что предсказание случится в год Водяного Кролика, то есть в следующем году.

Источник: world-daily-news.com.