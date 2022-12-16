«Жир стекает на угли»: Роспотребнадзор назвал обязательное условие для правильного шашлыка

Специалист из Роспотребнадзора рассказала о том, как следует выбрать и приготовить шашлык.
Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева посоветовала жарить мясо на гриле. И стоит брать мясо птицы, а не баранину. Так как последний вид мяса будет тяжелым для переваривания.
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«Готовить мясо на гриле — здоровый способ, потому что лишний жир стекает на угли. Но при подгорании мяса образуется канцерогенное вещество бензпирен, поэтому не рекомендуется слишком сильно зажаривать мясо», — заявили на сайте Роспотребнадзора.
А еще не стоит запивать шашлык холодными напитками. Это тоже ведет к расстройству пищеварения.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предложили альтернативу дорогой семге. Эксперты нашли рыбу по бюджетной цене. К слову, она не уступает деликатесу в полезных свойствах.