«Жир стекает на угли»: Роспотребнадзор назвал обязательное условие для правильного шашлыка

А еще не стоит запивать шашлык холодными напитками. Это тоже ведет к расстройству пищеварения.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предложили альтернативу дорогой семге. Эксперты нашли рыбу по бюджетной цене. К слову, она не уступает деликатесу в полезных свойствах.