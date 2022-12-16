Все зависит от инфляции! Что будет с ценами на продукты в 2023 году — плавно взлетят

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что будет в 2023 году с ценами на продукты.
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Так, специалист дала понять, что все напрямую зависит от уровня инфляции. Надо учесть, что в годовом выражении эти показатели снижаются. И если довериться прогнозам, ее значения составят 8–10%. А это значит, что рост цен все же замедлился. При этом говорить о том, что в будущем нас ждет некое глобальное снижение — нельзя.
«Мы с вами получим плавно растущие цены. Если говорить об уровне реальной инфляции, то есть о росте цен на потребительскую корзину, то здесь значения будут выше — 15–20% за год», — поделилась Волкова.
По материалам vnimanie.pro.