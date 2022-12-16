«Все развеется и ветром унесено будет!»: Ванга предсказала судьбу Украины в год Кролика

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«Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь», — сказала она в тот момент, когда будущий правитель Украины учился еще в школе.

Про судьбу Украины в целом прорицательница тоже говорила. И, судя по ее словам, судьбоносные моменты для этой страны произойдут в наступающем году Кролика — в 2023-м.

«Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!» — сказала Ванга.

Неужели это означает, что скоро наступит мир?

Источник: world-daily-news.com.