«Все развеется и ветром унесено будет!»: Ванга предсказала судьбу Украины в год Кролика

В храме Ванги.

В храме Ванги. Фото: Global Look Press

Прорицательница также заранее говорила, что президентом страны станет Владимир Зеленский.

Слепая болгарская прорицательница Ванга предсказала многое из того, что мы сейчас наблюдаем. Например, она видела, что президентом Украины должен стать Владимир Зеленский.

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«Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь», — сказала она в тот момент, когда будущий правитель Украины учился еще в школе.

Про судьбу Украины в целом прорицательница тоже говорила. И, судя по ее словам, судьбоносные моменты для этой страны произойдут в наступающем году Кролика — в 2023-м.

«Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!» — сказала Ванга.

Неужели это означает, что скоро наступит мир?

Источник: world-daily-news.com.

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