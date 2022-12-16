Эксперты доказали, что дешевый порошок гораздо лучше дорогого: раскрываем марку

Многие хозяйки ни капли не сомневаются, что лучше всего отстирывают белье дорогие порошки.

Во многом такому мнению способствует реклама, которая утверждает, что только определенные марки справляются с трудными пятнами.

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Однако эксперты Росконтроля доказали обратное, исследовав самые различные бренды. Оказалось, что дешевенький «Аист» гораздо лучше справляется с проблемами во время стирки.

Он смог отстирать самые сложные пятна вроде крови и пота, кроме того, полностью выполоскался, а ткань оставил в прежнем качестве.

Источник: primpress.ru.