Эксперты доказали, что дешевый порошок гораздо лучше дорогого: раскрываем марку

Стиральный порошок

Стиральный порошок. Фото: Global Look Press

Росконтроль исследовал различные наименования средств для стирки белья.

Многие хозяйки ни капли не сомневаются, что лучше всего отстирывают белье дорогие порошки.

Во многом такому мнению способствует реклама, которая утверждает, что только определенные марки справляются с трудными пятнами.

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Однако эксперты Росконтроля доказали обратное, исследовав самые различные бренды. Оказалось, что дешевенький «Аист» гораздо лучше справляется с проблемами во время стирки.

Он смог отстирать самые сложные пятна вроде крови и пота, кроме того, полностью выполоскался, а ткань оставил в прежнем качестве.

Источник: primpress.ru.

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