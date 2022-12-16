Wildberries сделал категоричное заявление: торговля аннулируется из-за воздействия сил

Маркетплейс Wildberries был вынужден пойти на крайние меры, отказавшись продавать на своей площадке выгодный товар.
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А все из-за силы Роспотребнадзора, который осуществил проверку организации и постановил запретить торговлю ряда товаров.
Запрет касается ряда БАДов и витаминов, в составе которых проверяющий орган обнаружил несанкционированный ингредиент. Речь идет о сушеных мухоморах, которые не разрешены для продажи в России.
Источник: akket.com.