Wildberries сделал категоричное заявление: торговля аннулируется из-за воздействия сил

Маркетплейс Wildberries был вынужден пойти на крайние меры, отказавшись продавать на своей площадке выгодный товар.

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А все из-за силы Роспотребнадзора, который осуществил проверку организации и постановил запретить торговлю ряда товаров.

Запрет касается ряда БАДов и витаминов, в составе которых проверяющий орган обнаружил несанкционированный ингредиент. Речь идет о сушеных мухоморах, которые не разрешены для продажи в России.

Источник: akket.com.