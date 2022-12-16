За услуги ЖКХ можно не платить – россиянам подсказали лазейку

Большинство судебных споров в сфере ЖКХ связаны с тем, что жители не заплатили за коммунальные услуги. Как выясняется, многие граждане просто не знают о своих льготах и знакомятся со своими правами только в суде. Либо знают, но не сообщают о своих правах Управляющим компаниям и в итоге получают неверные документы по оплате ЖКХ и идут в суд.

Между тем, существуют лазейки, которые помогают гражданам, не имеющим льгот, платить за коммуналку меньше, а в некоторых случаях и вовсе избежать начисления оплаты за тот или иной вид услуги.

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