Владельцы банковских карт лишатся всех денег: о чем эксперты предупредили россиян — риски огромные

Далеко не все владельцы банковских карт — бдительные люди. Этим прекрасно пользуются мошенники, которые подсматривают нужную им информацию при пользовании картами в общественных местах. Пренебрегая мерами безопасности можно лишиться всех денег.
Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова советует быть осторожными и делать так, чтобы трехзначный код на обратной стороне банковской карты не появлялся в поле зрения посторонних людей.
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При потере карты ее нужно немедленно заблокировать — либо в приложении, либо позвонив в банк на горячую линию.
И, конечно же, не стоит делать переводы на банковские карты незнакомцев. Это опасно.
«Обязательно проверяйте данные перед отправкой, чтобы не сделать опечатку. В противном случае придется договариваться с получателем перевода, банк не сможет помочь», — отметила Татьяна Курзякова.
Не стоит упоминать данные своей карты в переписке с продавцами или покупателями на маркетплейсах и переходить по подозрительным ссылкам.
По материалам 1prime.ru.