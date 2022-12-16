Владельцы банковских карт лишатся всех денег: о чем эксперты предупредили россиян — риски огромные

Далеко не все владельцы банковских карт — бдительные люди. Этим прекрасно пользуются мошенники, которые подсматривают нужную им информацию при пользовании картами в общественных местах. Пренебрегая мерами безопасности можно лишиться всех денег.

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова советует быть осторожными и делать так, чтобы трехзначный код на обратной стороне банковской карты не появлялся в поле зрения посторонних людей.

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