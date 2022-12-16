Сбербанк отказался от нас навсегда: с 27 декабря россияне будут забыты

Россияне ценят Сбербанк за надежность, стабильность и умение выдавать действительно качественный и полезный людям продукт. Однако с 27 декабря многие соотечественники будут сильно расстроены.
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Кредитно-финансовая организация решила отказаться от важной для нас услуги, многие нуждающиеся в ней по-настоящему будут просто-напросто забыты в этой ситуации.
Речь идет об ипотеке от застройщика, которая, как правило, составляет всего 1-3% в год. Этот Кредит Сбербанк решил убрать из списка своих услуг навсегда. При этом поданные на ипотеку от застройщика заявки до 26 декабря включительно будут одобряться на прежних условиях.
Источник: akket.com.