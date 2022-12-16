Осталось несколько дней – цена взлетит вдвое! Озвучен продукт, который дорожает ежедневно

Те, кто имеет хороший жизненный опыт, умеют отлично экономить на сезонном ажиотаже. Например, перед Новым годом стабильно взлетают ценники на те продукты, что россияне обычно ставят на праздничные столы.

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К их числу относятся икра, деликатесы, мясо, рыба, а также шампанское. Понимая, что роста цен не избежать, разумные покупатели делают запасы еще с октября.

В том смысле 2022 год не удивил – все перечисленные продукты сейчас дорожают со стремительной силой. Однако больше всего увеличилась стоимость шампанского и других игристых вин.

Эксперты прогнозируют, что к новогодней ночи его стоимость поднимется практически в два раза!

Источник: КП.