Рубль растоптан долларом и евро: аналитик назвал плачевный курс на конец года

К хорошему привыкают быстро. Поэтому россияне восприняли новые торги и курсы валют с глубоким удивлением, ведь все уже привыкли думать, что российский рубль прочно укрепил свои позиции, а евро и доллар оказались в финансовой яме.

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Но не тут-то было, внешняя общеэкономическая ситуация диктует свои условия – в итоге отечественная валюта оказалась буквально растоптана иностранной.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал причины ситуации и спрогнозировал будущие курсы.