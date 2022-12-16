Рубль растоптан долларом и евро: аналитик назвал плачевный курс на конец года

К хорошему привыкают быстро. Поэтому россияне восприняли новые торги и курсы валют с глубоким удивлением, ведь все уже привыкли думать, что российский рубль прочно укрепил свои позиции, а евро и доллар оказались в финансовой яме.
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Но не тут-то было, внешняя общеэкономическая ситуация диктует свои условия – в итоге отечественная валюта оказалась буквально растоптана иностранной.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал причины ситуации и спрогнозировал будущие курсы.
Падение рубля он объяснил целым рядом фактором, включая сокращение экспорта на фоне увеличения импорта, сезонного увеличения спроса на доллары и евро, низкой цены на нефть, ожидания нового пакета западноевропейских санкций.
В итоге, Деев считает, что к концу года официальный курс доллара закрепится на уровне 67-68 рублей, евро – 72-73 рублей, юань – на уровне 12 рублей за единицу.
Источник: life.ru.