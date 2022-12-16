Астролог Константин Дараган дал прогноз по мобилизации в 2023 году

Известный российский астролог Константин Дараган регулярно отвечает на вопросы подписчиков. Многие люди интересуются, будет ли в этом и следующем году еще одна волна мобилизации, и какой она станет – полной или частичной. В свете не прекращающихся на Востоке Европы событий люди уверены, что ситуация с призывом резервных сил среди гражданского населения повторится.

Однако, Дараган не считает, что мобилизация будет. Он дал расклад на декабрь 2022 года и весь следующий 2023 год и допустил вероятность.