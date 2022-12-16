Названа причина появления в интернет-магазинах одинакового товара с разными ценами

Россиянам рассказали, почему часто один и тот же продукт в онлайн-магазине будет стоить по-разному.

Специалист по маркетплейсам отметил, что продавцы создают сразу несколько магазинов с одинаковыми товарами. А потом начинают снижать на продукты цены. Это называется демпинг. То есть искусственное занижение цен.