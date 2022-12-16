Названа причина появления в интернет-магазинах одинакового товара с разными ценами

Россиянам рассказали, почему часто один и тот же продукт в онлайн-магазине будет стоить по-разному.
Специалист по маркетплейсам отметил, что продавцы создают сразу несколько магазинов с одинаковыми товарами. А потом начинают снижать на продукты цены. Это называется демпинг. То есть искусственное занижение цен.
«Это проще и быстрее. Буквально через три дня после закупки ты начнешь зарабатывать первые деньги, но крайне маленькие. При этом единственный твой вариант конкурировать – демпинговать. Вот и получается, что многие новички продают одинаковые товары», – отметили в News.ru.
Напомним, ранее стало известно о продолжении работы интернет-магазина Lamoda на территории России.