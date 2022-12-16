«Бюджетная, но не менее полноценная»: в Роспотребнадзоре рассказали о замене семги

Красная рыба

Красная рыба. Фото: Global Look Press 

Эта рыба станет альтернативой деликатеса.

Стало известно, какую рыбу можно приобрести дешевле семги. При этом продукт не будет уступать полезным свойствам деликатеса.

Оказалось, сельдь может стать отличной заменой семги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

 «Бюджетная, но не менее полноценная альтернатива – сельдь. Мы в основном воспринимаем ее как пряную соленую закуску. И мало кто обращает внимание на ее замороженную версию», – рассказали на сайте Роспотребнадзора.

«Эта доступная рыба – отличный дополнительный источник йода, фосфора, витамина Е и витаминов группы В. Легкоусвояемый белок в продукте тоже на одном уровне с деликатесной красной рыбой – около 18–20 г», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший сыр.

Читайте также