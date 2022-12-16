«Бюджетная, но не менее полноценная»: в Роспотребнадзоре рассказали о замене семги

Стало известно, какую рыбу можно приобрести дешевле семги. При этом продукт не будет уступать полезным свойствам деликатеса.
Оказалось, сельдь может стать отличной заменой семги.
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«Бюджетная, но не менее полноценная альтернатива – сельдь. Мы в основном воспринимаем ее как пряную соленую закуску. И мало кто обращает внимание на ее замороженную версию», – рассказали на сайте Роспотребнадзора.
«Эта доступная рыба – отличный дополнительный источник йода, фосфора, витамина Е и витаминов группы В. Легкоусвояемый белок в продукте тоже на одном уровне с деликатесной красной рыбой – около 18–20 г», – добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший сыр.