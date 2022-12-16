Не в лучшей форме: что будет с курсом доллара в 2023 году

Доллар в уходящем году преподнес немало сюрпризов – от падения до превосходства над евро, но продолжит ли он удивлять в 2023 году? Тем более, к концу нынешнего декабря американская валюта демонстрирует уверенный рост.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что каких-то резких колебаний ждать не стоит. Потому что экономика США сегодня проседает.
«Мой прогноз не будет пессимистичным. В России не настолько серьезное падение, чтобы ожидать резкого обвала. Да и сегодняшняя американская экономика не в самой лучшей форме. Полагаю, что доллар будет стоить в районе 65-66 рублей, не больше», - рассказал эксперт сайту Mk.ru