Не в лучшей форме: что будет с курсом доллара в 2023 году

Доллар в уходящем году преподнес немало сюрпризов – от падения до превосходства над евро, но продолжит ли он удивлять в 2023 году? Тем более, к концу нынешнего декабря американская валюта демонстрирует уверенный рост.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что каких-то резких колебаний ждать не стоит. Потому что экономика США сегодня проседает.