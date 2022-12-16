Вплоть до лишения прав: водителей предупредили о грубом нарушении

Стало известно, за что в ближайшее время россияне могут лишиться прав на вождение.
При попадании снега на регистрационный номер автомобиля водитель обязан немедленно избавиться от природного материала. В противном случае владелец машины может готовиться к негативным санкциям.
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«Наказать за регистрационный знак, на котором будет снег, могут любого водителя. Причем сотрудники ГИБДД даже не будут делать скидку на снегопад или метель. Ведь обязанность очищать госномер от снега и других мешающих его идентификации материалов лежит на каждом автомобилисте», – рассказал адвокат Сергей Радько.
«При этом во многих случаях за номер, на котором будет снег, можно даже лишиться прав. Это произойдет в том случае, если у водителя были штрафы за нарушение ПДД в течение года, причем даже оплаченные. Такое развитие событий ранее подтвердил Верховный суд, а также глава ГИБДД Михаил Черников. Срок лишения составит от месяца до трех, но нередко автомобилистам назначают 1,5 месяца нахождения без прав», – добавили в primpress.ru.