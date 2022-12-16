Вплоть до лишения прав: водителей предупредили о грубом нарушении

Стало известно, за что в ближайшее время россияне могут лишиться прав на вождение.

При попадании снега на регистрационный номер автомобиля водитель обязан немедленно избавиться от природного материала. В противном случае владелец машины может готовиться к негативным санкциям.

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