Увеличить до 30 лет: назначение пенсий предлагают ужесточить

Размер пенсий в стране продолжает стремиться к «социально неприемлемому», считают ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок. В своей статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе» эксперты предложили исправить нынешнюю систему пенсионного начисления, которая не справляется с дисбалансом, за счет нескольких шагов.

В числе них – увеличение минимального требуемого стажа для выхода на заслуженный отдых на 15 лет, начиная с 2030 года. То есть, чтобы заработать право на пенсию, человеку нужно будет отработать за всю жизнь уже минимум 30 лет.

А вот относительно повышения пенсионного возраста экономисты осторожны в высказываниях. И считают, что до 2035 года поднимать этот вопрос преждевременно.

По материалам сайта РБК.