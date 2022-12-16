От нас скрывают: экономист Хазин предрек «величайшую депрессию» - она уже началась!

Известный российский экономист Михаил Хазин рассказал о грядущем в мире серьезном экономическом спаде, назвав его «величайшей депрессией». Аналитик отметил, что в настоящее время США и Запад находятся в подобной 1930 году ситуации – тогда началась Великая депрессия. При этом, процесс начался еще год назад, в 2021-м. Очевиден спад не для всех – его от нас скрывают.

«Этого обвала пока не видно, потому что США маскируют его, занижая инфляцию. Но он идет», - рассказал Хазин в эфире телеканала «Царьград».

Хазин прогнозирует тяжелейший кризис в ближайшие годы, который будет мощнее Великой депрессии. При этом, США не смогут жить в условиях падения, поскольку такого плана у них нет – вся их экономическая логика построена на теории постоянного роста.