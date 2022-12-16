«Вкусно – и точка» планирует построить свой завод по производству картофеля фри

Стало известно, что ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» организует собственное производство картофеля фри.

Предприятие по изготовлению любимого вида жареной картошки начнет работать только через два года. Для этого ресторан обратился за помощью к холдингу «Мираторг».

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