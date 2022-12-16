«Вкусно – и точка» планирует построить свой завод по производству картофеля фри

Стало известно, что ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» организует собственное производство картофеля фри.
Предприятие по изготовлению любимого вида жареной картошки начнет работать только через два года. Для этого ресторан обратился за помощью к холдингу «Мираторг».
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«Мы рады сообщить о подписании соглашения о реализации совместного инвестиционного проекта с АПХ «Мираторг». Уже на 2023 год в рамках сотрудничества запланировано начало строительства завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в наши предприятия», – отметили в Telegram-канале «Вкусно и точка».
«Картофель фри – один из самых любимых продуктов гостей во «Вкусно — и точка», именно поэтому для нас невероятно важно обеспечить его высокое качество и бесперебойные поставки», – объяснили свое решение в организации.
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