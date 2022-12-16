«Не пользовалась спросом»: Сбербанк отменил переводы средств в другие банки через банкоматы

Сбербанк

Сбербанк. Фото: Global Look Press 

Такая функция доступна только в приложении.

Клиентам Сбербанка сообщили о завершении операции перевода денег в другие кредитные организации с помощью банкоматов.

Остались только два способа перевода на карту другого банка – через приложение и веб-версию «Сбербанк онлайн».

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«Отключили эту услугу еще в ноябре, потому что она не пользовалась спросом у клиентов – на переводы в сторонние банки через банкоматы приходилось только 0,11 процента от всех переводов по номеру карты», – рассказали в ria.ru со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Напомним, ранее Сбербанк заявил о вводе комиссии на определенную операцию через банкомат.

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