«Не пользовалась спросом»: Сбербанк отменил переводы средств в другие банки через банкоматы

Клиентам Сбербанка сообщили о завершении операции перевода денег в другие кредитные организации с помощью банкоматов.
Остались только два способа перевода на карту другого банка – через приложение и веб-версию «Сбербанк онлайн».
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«Отключили эту услугу еще в ноябре, потому что она не пользовалась спросом у клиентов – на переводы в сторонние банки через банкоматы приходилось только 0,11 процента от всех переводов по номеру карты», – рассказали в ria.ru со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
Напомним, ранее Сбербанк заявил о вводе комиссии на определенную операцию через банкомат.