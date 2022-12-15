Вызывают головную боль: синоптики рассказали о приближающемся высоком атмосферном давлении

Непогода

Непогода. Фото: Global Look Press 

Жители одного из регионов России столкнутся с пагубными последствиями природного явления.

Стало известно, что столицу Дальнего Востока накроет высокое атмосферное давление уже в эту пятницу, 16 декабря.

Синоптики рассказали, что нормальным атмосферным давлением является отметка около 740 миллиметров ртутного столба. А во Владивостоке ожидается до 753 миллиметров. 

«Пик повышения давления придется на 22:00 и несколько часов после этого, а до четырех утра цифры не уйдут ниже 752 миллиметров, что тоже будет очень высоко», – заявили специалисты.

«По словам кардиолога Ирины Кондратовой, на пике давления у людей может разболеться голова, могут наблюдаться перепады настроения и слабость в теле. Чтобы избежать негативных последствий в это время, врач советует снизить физическую активность и исключить алкоголь, а также в течение дня есть более легкую пищу», – добавили в primpress.ru.

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