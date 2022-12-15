Вызывают головную боль: синоптики рассказали о приближающемся высоком атмосферном давлении

«По словам кардиолога Ирины Кондратовой, на пике давления у людей может разболеться голова, могут наблюдаться перепады настроения и слабость в теле. Чтобы избежать негативных последствий в это время, врач советует снизить физическую активность и исключить алкоголь, а также в течение дня есть более легкую пищу», – добавили в primpress.ru.