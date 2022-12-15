Хорошие новости: в России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни в России с 2021 года увеличилась более чем на два года.
«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», - подчеркнул министр, пишет агентство «РИА Новости».
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В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 77,9 года. Показатель почти достиг планки, установленной на 2030 год.