Щечки розовые, глаза блестят: Макаров привел подросшую дочку Кудрявцевой на каток (видео)

Так 15 декабря хоккеист привел четырехлетнюю наследницу в парк. Там находится каток. Макаров заснял, как малышка в пуховом комбинезоне с принтом и вязаной шапочке катается по льду. Она воспользовалась пингвином, чтобы не падать. Девочка улыбалась. Ее щеки порозовели.

«На шоу заявляем?» — задал вопрос Игорь своему другу, фигуристу, Евгению Плющенко.

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