Щечки розовые, глаза блестят: Макаров привел подросшую дочку Кудрявцевой на каток (видео)

Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Она ведет несколько передач. А в декабре в ее плотном графике также появились премии и концерты. Однако блондинка успевает проводить время с дочкой Марией. Недавно она даже подарила ей собаку. А когда телеведущая занята, то с ребенком время проводит муж звезды Игорь Макаров.
Так 15 декабря хоккеист привел четырехлетнюю наследницу в парк. Там находится каток. Макаров заснял, как малышка в пуховом комбинезоне с принтом и вязаной шапочке катается по льду. Она воспользовалась пингвином, чтобы не падать. Девочка улыбалась. Ее щеки порозовели.
«На шоу заявляем?» — задал вопрос Игорь своему другу, фигуристу, Евгению Плющенко.
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Поклонники восхитились стараниями Марии. Многие отметили, что у нее есть талант, который она унаследовала от папы. «Какая она умничка», «Так уверенно катается», «Ну просто куколка», «Какая она у вас модная», «Конечно, она должна блистать на публике», «Просто чудо», — стали писать пользователи Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды