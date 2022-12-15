Приятный бонус: на «Госуслугах» рассказали, как получить бесплатные детские подарки к Новому году

«Госуслуги» напомнили россиянам о возможности получить бесплатные наборы к Новому году для детей.

Чаще всего регионы сами устанавливают порядок выдачи подарков и категории семей, которым положена подобная помощь. Претендовать на детские наборы могут малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.

Бесплатные подарки не всегда представляют собой лишь набор конфет и других сладостей. В некоторых регионах нуждающимся семьям предоставляют игрушки, билеты на новогодние представления и даже продукты для праздничного стола.