Приятный бонус: на «Госуслугах» рассказали, как получить бесплатные детские подарки к Новому году

«Госуслуги» напомнили россиянам о возможности получить бесплатные наборы к Новому году для детей.
Чаще всего регионы сами устанавливают порядок выдачи подарков и категории семей, которым положена подобная помощь. Претендовать на детские наборы могут малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.
Бесплатные подарки не всегда представляют собой лишь набор конфет и других сладостей. В некоторых регионах нуждающимся семьям предоставляют игрушки, билеты на новогодние представления и даже продукты для праздничного стола.
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Оформить получение такого подарка родители могут в соцзащите по месту жительства или через «Госуслуги». Но такая возможность пока доступна не во всех субъектах. Для обращения нужно написать заявление и приложить необходимые документы.
Ранее эксперты перечислили опасные компоненты в составе сладостей, которые продают в новогодних наборах. Специалисты нашли в 95% продукции запрещенные для детей вещества. Это аллергены, пальмовое масло, консерванты и заменитель молочного жира.