Экономим денежки: названы округа Москвы с максимально дешевым вторичным жильем

Аналитики рассказали, в каких округах Москвы больше всего подешевело вторичное жилье.
«Максимальное снижение (на 1,5%) за месяц показали Восточный и Юго-Восточный АО. Причина такой коррекции — в сильной конкуренции со стороны первичного рынка столицы. Это наиболее доступные по цене округа в старых границах и внутри МКАД», — уточнили эксперты, пишет «РБК-Недвижимость».
Третье место в рейтинге занимают квартиры в Юго-Западном административном округе. Там цена на недвижимость снизилась на 1,4%, до 265,5 тысячи рублей за «квадрат».
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Первую пятерку лидеров замкнули Северный и Северо-Восточный округа. Там недвижимость подешевела на 1,3 и 1,2%, до 375,3 и 302,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
Также квартиры убавили в цене в Северо-Западном, Южном, Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах Москвы. В этих краях зафиксировали снижение цены «квадрата» от 1,1 до 0,3%.