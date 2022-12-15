Экономим денежки: названы округа Москвы с максимально дешевым вторичным жильем

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Первую пятерку лидеров замкнули Северный и Северо-Восточный округа. Там недвижимость подешевела на 1,3 и 1,2%, до 375,3 и 302,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Также квартиры убавили в цене в Северо-Западном, Южном, Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах Москвы. В этих краях зафиксировали снижение цены «квадрата» от 1,1 до 0,3%.