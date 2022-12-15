«Минфин ожидает»: эксперты рассказали о росте доллара в следующем году

Доллар

Доллар. Фото: Global Look Press

Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой прокомментировал ситуацию на рынке.

Пока курс доллара продолжает расти, специалист сделал экономический прогноз на следующий год.

Эксперт заявил, что иностранная валюта продолжит увеличиваться по отношению к рублю.

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«Прогноз на следующий год: 64—67 Р за доллар. При более негативной внешней конъюнктуре — 65—70 Р за доллар. В целом сейчас любой прогноз на уровне 70 Р за доллар выглядит сбалансированным. Например, Минфин ожидает курс 68,3 Р за доллар», – рассказал Дмитрий Полевой для  journal.tinkoff.ru.

При этом в начале следующего года эксперты не ждут сильного ослабления национальной валюты.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал увеличивать МРОТ.

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