«Нужно и дальше увеличивать»: МРОТ будет меняться

Стало известно, что МРОТ вырастет в следующем году.
Президент России отметил, что нужно увеличивать минимальный размер оплаты труда и избавляться об бедности.
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«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход», – процитировали президента ria.ru.
Напомним, ранее Владимир Путин призвал увеличить пособие для беременных женщин.