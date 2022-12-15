«Нужно и дальше увеличивать»: МРОТ будет меняться

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Владимир Путин выступил с таким заявлением на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Стало известно, что МРОТ вырастет в следующем году.

Президент России отметил, что нужно увеличивать минимальный размер оплаты труда и избавляться об бедности.

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«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход», – процитировали президента ria.ru.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал увеличить пособие для беременных женщин.

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