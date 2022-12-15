Родители, запоминайте: названы опасные компоненты, содержащиеся в сладких подарках

Эксперты Роскачества обнаружили опасные компоненты в составе сладостей, которые продают в новогодних наборах. Специалисты нашли в 95% продукции запрещенные для детей вещества. Это аллергены, пальмовое масло, консерванты и заменитель молочного жира.

Как рассказали в Роскачестве, из 22 проверенных торговых марок всего одна безопасна для детей. Это «Рождественский календарь» из молочного шоколада Only. При этом эксперты объяснили, что формально производители не нарушают закон, так как не пишут, что товар предназначен для детей.

В связи с этим президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова назвала те сладости, которые точно нужно убрать из подарка.