Не пропустите информацию: российским пенсионерам-дачникам пообещали новую налоговую льготу

Правительство подготовило законопроект, который может внести изменения в Налоговый кодекс и предоставить льготу на дачи некоторым россиянам. Власти рассчитывают, что пенсионерам в будущем не придется платить налог на садовые дома.

Сейчас льгота распространяется только на одну квартиру, дом или гараж. Право на выплаты имеют пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также Герои Советского Союза и Герои России.