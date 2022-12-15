Не пропустите информацию: российским пенсионерам-дачникам пообещали новую налоговую льготу

Правительство подготовило законопроект, который может внести изменения в Налоговый кодекс и предоставить льготу на дачи некоторым россиянам. Власти рассчитывают, что пенсионерам в будущем не придется платить налог на садовые дома.
Сейчас льгота распространяется только на одну квартиру, дом или гараж. Право на выплаты имеют пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также Герои Советского Союза и Герои России.
«На садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства такая налоговая льгота не распространяется», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В этот раз правительство хочет расширить льготы для данных категорий россиян. По мнению депутатов, пенсионеров стоит освободить от большинства налогов на имущество, пишет RT.