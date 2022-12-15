Деньги придут автоматически: некоторым пенсионерам выплатят 7 221 рубль до конца года

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Отмечается, что на льготу могут претендовать граждане от 80 лет, которые получают страховую пенсию по старости. Начисления будут производиться автоматически. Им по закону должны перечислить сумму в размере 7 тысяч 221 рубль, об этом говорится на сайте «Госуслуги».

Напомним, что россияне не смогут выйти на пенсию в 2023 году из-за особенности пенсионной реформы.