«Сразу на всех детей в семье»: размер пособия для беременных будет увеличен

Мать и ребенок

Мать и ребенок. Фото: Global Look Press 

Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В следующем году пособие для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Владимир Путин рассказал об увеличении материальной поддержки будущих матерей.

«Отмечу, что с первого января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет», — отметил Путин.

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«Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного», — процитировали президента в Telegram-канале новостей Кремля.

Напомним, ранее россиянам рассказали о дополнительных денежных выплатах. Материальная помощь будет доступна для определенной группы граждан уже с 15 декабря.

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