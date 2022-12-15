«Сразу на всех детей в семье»: размер пособия для беременных будет увеличен

В следующем году пособие для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Владимир Путин рассказал об увеличении материальной поддержки будущих матерей.

«Отмечу, что с первого января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет», — отметил Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».