Выплатят до 44 тысяч рублей: российским гражданам сообщили об индексации с нового года

В России ряд граждан имеют право на льготы и дополнительные выплаты. Примечательно, что с нового года некоторые выплаты будут проидексированны. И на этот раз ряд граждан могут получить значительную прибавку. Решение вступит в силу с 01.01.2023 года. Дополнительные средства будут выплачивать в Нижегородской области инвалидам боевых действий.
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Отмечается, что гражданам, пострадавшим при боевых действиях, и членам их семей полагаются увеличенные ежемесячные выплаты. Эксперт рассказал, что инвалиды первой группы получат сумму до 44 тысяч рублей, второй группы — 3500 рублей, а для третьей — 3000 рублей.
А также члены семей ветеранов войны, погибших в боях, плену или пропавших без вести, будут получать по 3 тысячи рублей каждый месяц, об этом пишет «МК».