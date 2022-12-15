Выплатят до 44 тысяч рублей: российским гражданам сообщили об индексации с нового года

Деньги

Фото: Global Look Press

Некоторым российским гражданам увеличат размер ежемесячных выплат с 1 января 2023 года.

В России ряд граждан имеют право на льготы и дополнительные выплаты. Примечательно, что с нового года некоторые выплаты будут проидексированны. И на этот раз ряд граждан могут получить значительную прибавку. Решение вступит в силу с 01.01.2023 года. Дополнительные средства будут выплачивать в Нижегородской области инвалидам боевых действий.

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Отмечается, что гражданам, пострадавшим при боевых действиях, и членам их семей полагаются увеличенные ежемесячные выплаты. Эксперт рассказал, что инвалиды первой группы получат сумму до 44 тысяч рублей, второй группы — 3500 рублей, а для третьей — 3000 рублей.

А также члены семей ветеранов войны, погибших в боях, плену или пропавших без вести, будут получать по 3 тысячи рублей каждый месяц, об этом пишет «МК».

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