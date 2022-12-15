Россияне не смогут выйти на пенсию в 2023 году: в чем особенности пенсионной реформы

Это относится к обычным россиянам, у которых нет льгот и они не работают на вредных производствах. На данный момент есть несколько условий для выхода на пенсию: это определенный возраст, стаж не меньше минимального, минимальное число баллов пенсионного обеспечения.

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Некоторые показатели изменяются каждый год, поэтому россиянам придется ждать. В настоящее время пенсионный возраст составляет 60 и 65 лет, а переходный период идет до 2028 года.

С нового года пособие было назначено женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года. Им будет 57 и 62 года соответственно. Однако они не выйдут на пенсию даже несмотря на возраст. Выплаты будут назначены только на 58 лет и на 63 года в 2024 году.

Также отмечается, что в ближайшие 12 месяцев на заслуженную пенсию смогут пойти только представители тех профессий, которые льготируются, пишет Klerk.