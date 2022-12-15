Решение принято: льготная ипотека для россиян продлена до 2024 года с увеличением ставки

Льготная ипотека выручает многих россиян. Так как недвижимость только дорожает, стать обладателем своей квартиры все сложнее. А ставка по обычной ипотеке в этом году снова стала двузначной. Однако 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальных проектов Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года.
Отмечается, что произойдет увеличение ставки до 8%. Напомним, что ранее она была 7%.
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Президент РФ отметил, что механизм льготной ипотеки будут сворачивать, но плавно. Вместе с этим власти расширят доступ к семейной ипотеке для семей с двумя детьми до 18 лет.
Также Путин сообщил, что жителям новых регионов РФ будут давать ипотеку под 2% на новое строительство.