Из-за роста заболеваемости в больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции говорила на совещании с президентом и членами правительства 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это поможет снизить риски для заболевших.

Она же отметила, что из-за гриппа ограничений для граждан на уровне федерации не будет.