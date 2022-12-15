Из-за роста заболеваемости в больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

14 декабря в правительстве России приняли постановление о проведении в больницах и поликлиниках тестирования на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС.
«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение, — говорится на сайте правительства. — Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний».
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О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции говорила на совещании с президентом и членами правительства 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это поможет снизить риски для заболевших.
Она же отметила, что из-за гриппа ограничений для граждан на уровне федерации не будет.