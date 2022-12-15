Ушел по-шведски: H&M задолжал российским торговым центрам миллиард рублей за аренду

Ушедшая из России шведская компания H&M провела финальную распродажу одежды и 30 ноября закрыла все магазины в РФ. Однако, несмотря на выручку, ритейлер отказался оплатить счета, выставленные ему за аренду торговыми центрами. Об этом рассказал член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.
По его словам, иностранная компания задолжала арендодателям в общей сумме не менее миллиарда рублей. Теперь ТЦ вынуждены подавать к компании иски один за другим.
Как передают «Известия», в 2022 году было заведено 15 подобных дел, по одному из них суд уже арестовал 215 миллионов рублей на счету H&M. Но не факт, что торговые площадки смогут получить свои деньги даже при благополучном для них решении суда. Затея может не выгореть из-за банкротства российского юридического лица шведской компании.