Плесень и кишечная палочка: в любимом россиянами новогоднем салате нашли недопустимое

Эксперты «Общественного контроля» в Петербурге накануне череды новогодних застолий провели проверку любимого у россиян салата «Сельдь под шубой», продающегося в популярных магазинах. И обнаружили, что ни один из восьми образцов не является «чистым». Были обнаружены кишечная палочка, дрожжи и плесень, которые негативно могут повлиять на организм.
Так, в лабораторию Росстандарта были отправлены салаты на развес и порционные в заводской упаковке.
В пяти образцах была обнаружена кишечная палочка. Это марки «Каждый день», «Фабрика кулинарии» («Вкусвилл»), «Шведский со свеклой и сельдью» («Окей»), салаты из супермаркетов «Сезон» и «Карусель».
«Наличие в салатах бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о том, что в процессе приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками.
Попадая в наш организм, кишечная палочка может вызвать расстройство пищеварения. Более того, она вызывает риск развития в организме гельминтов», — объясняет сайту Doctor Piter врач-гастроэнтеролог Ольга Моденова.
Более того, в салате марки «Каждый день» в полтора раза превышено допустимое содержание дрожжей, в два раза больше мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, в четыре раза — плесеней. Почти похожая ситуация в салате от гипермаркета «Карусель».
В «Шведском со свеклой и сельдью» от гипермаркета «Окей», кроме кишечной палочки, выявлено превышение плесеней в 2 раза. Салат от «Вкусвилла» тоже не прошел проверку — здесь в шесть раз завышена норма плесеней и в 2,5 раза — дрожжей. Купленный в «Сезоне» продукт превзошел допустимую норму дрожжей в 20 раз. Кроме того, состав на упаковке не полный — про яйцо указать забыли.