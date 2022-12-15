Плесень и кишечная палочка: в любимом россиянами новогоднем салате нашли недопустимое

Эксперты «Общественного контроля» в Петербурге накануне череды новогодних застолий провели проверку любимого у россиян салата «Сельдь под шубой», продающегося в популярных магазинах. И обнаружили, что ни один из восьми образцов не является «чистым». Были обнаружены кишечная палочка, дрожжи и плесень, которые негативно могут повлиять на организм.

Так, в лабораторию Росстандарта были отправлены салаты на развес и порционные в заводской упаковке.

В пяти образцах была обнаружена кишечная палочка. Это марки «Каждый день», «Фабрика кулинарии» («Вкусвилл»), «Шведский со свеклой и сельдью» («Окей»), салаты из супермаркетов «Сезон» и «Карусель».