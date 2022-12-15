«Система радикально поменяется»: астролог Дараган дал прогноз о судьбе валюты на ближайшие годы

Известный астролог Константин Дараган не раз высказывался о судьбе доллара. По его мнению, он перестанет быть валютой международных расчетов к 2027 году. Но взамен ему обязательно что-то придет. И это, по словам звездочета, будет новая денежная единица.

«В 2023 году этот вопрос будет обсуждаться плотно, но еще не созреет полностью. Я даже собираюсь писать это в прогноз на 2023 год. A вот полноценно новые международные валюты будут функционировать после 27–28 года. И вообще сама система резервных валют радикально поменяется, возможно, это понятие в старом его значении вообще станет бессмысленным», — ответил астролог.

Кстати, Дараган не одинок в своем прогнозе о судьбе валют. Например, ранее датские финансисты предрекли появление уже в 2023 году банкора. Это новая единица, которая возникнет после того, как лидеры десятка стран массово выйдут из Международного валютного фонда и договорятся создать единую резервную валюту.