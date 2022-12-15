В минус: что случится с пенсиями в ближайшее время, честно рассказали экономисты

Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе» дали неутешительный прогноз пенсионного вопроса в России на ближайшие десятилетия.

Эксперты предполагают, что если ничего не предпринимать на законодательном уровне, то пенсии в соотношении с зарплатами продолжат падать, а не расти. И к 2050 году составят «социально неприемлемые» 27%. Сегодня, к слову, это 31%. То есть, эти выплаты будут расти медленнее, чем получки.

Эксперты предлагают среди путей решения рост ставок по страховым взносам от работодателей в казну Пенсионного фонда, а также повышение требований к стажу, дающему право выхода на страховую пенсию. Причем, существенно – с 15 сегодняшних лет до 30, начиная с 2030 года.

Кроме того, предлагается сократить число пенсионеров, которые идут на заслуженный отдых досрочно. В качестве варианта – финансировать пенсии таких «льготников» за счет дополнительных страховых взносов работодателей.

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Не исключается как вариант и повышение пенсионного возраста. Однако, до 2035 года это едва ли реально, считают эксперты, особенно для мужской части населения.

Но даже если эти меры будут реализованы, едва ли получится достичь цели Стратегии долгосрочного развития российской пенсионной системы в 40%. Необходимы, считают экономисты, и другие меры в виде трансфертов и страховых взносов.

По материалам сайта РБК