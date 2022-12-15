«Предельный потолок — это 9 %»: эксперт назвала причину роста цен на услуги ЖКХ

Цифры в платежных квитанциях за услуги ЖКХ увеличиваются. И это объясняется двухэтапной тарификацией.

По словам специалиста, на федеральном уровне устанавливают потолок за все ЖКУ для жителей разных регионов. А после субъекты на основании тарифных заявок предприятий предлагают свои цены.

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