«Предельный потолок — это 9 %»: эксперт назвала причину роста цен на услуги ЖКХ

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева отметила, что в каждом регионе тарифы различаются.

Цифры в платежных квитанциях за услуги ЖКХ увеличиваются. И это объясняется двухэтапной тарификацией.

По словам специалиста, на федеральном уровне устанавливают потолок за все ЖКУ для жителей разных регионов. А после субъекты на основании тарифных заявок предприятий предлагают свои цены.

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«Сейчас предельный потолок — это 9 %. Его установили на следующий год. Дальше уже регионы на основании тарифных заявок предприятий при помощи региональных служб по тарифу устанавливают, сколько будет стоить конкретный резерв на конкретном источнике», – отметили в osnmedia.ru.

Напомним, ранее стало известно, когда можно не платить за кредит.

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