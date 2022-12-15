«В 69 субъектах Российской Федерации»: подешевела гречневая крупа

Стало известно о снижении цен на гречневую крупу.
Гречка подешевела в период с шестого по 12 декабря. А вот пшенная крупа дорожает уже пятую неделю подряд.
Согласно данным Росстата, гречка стала дешевле на 1,57%. На предыдущей неделе эта крупа подешевела на 0,63%.
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«Цены на крупу гречневую в 69 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-7,5%. В 8 субъектах цены не изменились. В восьми субъектах крупа гречневая стала дороже на 0,1-1,7%», – отметили в статведомстве.
Напомним, ранее россиян предупредили о курице, которую не стоит покупать.