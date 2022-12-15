«В 69 субъектах Российской Федерации»: подешевела гречневая крупа

Стало известно о снижении цен на гречневую крупу.

Гречка подешевела в период с шестого по 12 декабря. А вот пшенная крупа дорожает уже пятую неделю подряд.

Согласно данным Росстата, гречка стала дешевле на 1,57%. На предыдущей неделе эта крупа подешевела на 0,63%.

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